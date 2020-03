Igor Steinle NBR

Berlin Die Deutsche Telekom will das Robert-Koch-Institut (RKI) bei der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie mit Handydaten unterstützen. Das bestätigte RKI-Präsident Lothar Wieler am Mittwoch. Zuvor hatte der "Tagesspiegel" darüber berichtet.

"Die Daten zeigen uns, ob die Mobilität der Bevölkerung insgesamt nachgelassen hat", sagte Wieler in Berlin. Anhand der Informationen könne das RKI feststellen, ob die von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen von der Bevölkerung auch eingehalten werden. Es handle sich um "aggregierte und anonymisierte Daten, keine individuellen", betonte Wieler.

Noch am Dienstagabend soll das RKI eine erste Datenlieferung mit einem Umfang von fünf Giga-byte erhalten haben. Eine Telekom-Sprecherin sagte, mit den Daten ließen sich "Bewegungsströme modellieren – bundesweit, auf Bundesland-Ebene sowie bis auf die Kreis-Gemeinde-Ebene heruntergebrochen". Dem RKI will die Telekom die Datenspende kostenlos zukommen lassen.

Am Dienstag ist bekannt geworden, dass Österreichs größter Mobilfunkanbieter A1 dem dortigen Krisenstab ebenfalls solche Daten zur Verfügung gestellt hat. Ein Tracking einzelner Bürger oder infizierter Menschen, wie es in asiatischen Ländern und inzwischen auch in Israel praktiziert wird, soll mit den Mobilfunkdaten jedoch weder in Deutschland noch in Österreich möglich sein. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber hält die Datenweitergabe deswegen für "datenschutzrechtlich vertretbar".

Allerdings arbeitet das RKI auch an einer Anwendung, die ein personenbezogenes Tracking infizierter Bürger und ihrer Kontakte ermöglichen soll. Das hatte Wieler tags zuvor mitgeteilt. "Wenn Sie sich vorstellen, dass es möglich wäre, anhand einer bestimmten Applikation herauszufinden, wer denn in den letzten zwei Wochen in einer bestimmten Entfernung und für eine bestimmte Zeit in dieser Entfernung gewesen wäre, dann wäre das natürlich zielgenauer, diese Person direkt zu kontaktieren", so Wieler. Gesundheitsämter, die solche Infektionsketten momentan anhand von Fragebögen evaluieren müssen, könnten so entlastet werden. Ein aus 25 Personen bestehendes Team aus zwölf Institu-tionen arbeite seit drei Wochen an dem Thema, so Wieler. Kelber teilte am Mittwoch auf Twitter mit, seine Behörde stehe in Kontakt mit dem RKI, um es bei der Entwicklung "spezieller Apps zum Thema" datenschutzrechtlich zu beraten.

Die Internetkonzerne Facebook und Google sind US-Medienberichten zufolge ebenfalls mit der US-Regierung über die Verwendung von Nutzerdaten im Kampf gegen das Coronavirus im Gespräch.