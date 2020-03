Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ) Gut gelaunt stehen die Senioren in der Seelower Awo-Seniorentagespflege "Storchennest" am Mittwochvormittag auf der Terrasse, genießen die warmen Sonnenstrahlen. Wenig später finden sie sich zu Brett- und Würfelspielen am Tisch im Gemeinschaftsraum mit den Betreuern zusammen. Diese versuchen das Gefühl von Normalität zu vermitteln, auch wenn in Zeiten von Corona längst einiges anders ist.

Schon an der Tür der Einrichtung klebt ein klares Hinweisschild. Das Betreten ist nicht gestattet, schon gar nicht für Besucher mit Atemwegserkrankungen. Die Betretungsverbot-Anordnung vom Landkreis für Plegeeinrichtungen, gültig seit Mittwoch, wird auch in der Seelower Tagespflegestätte befolgt. Besucher der Patienten sind nicht mehr gestattet. Und hier sind nicht nur Bewohner der Kreisstadt zu Gast, sondern seit diesem Tag auch erstmals auch Patienten der Tagespflegestätte "Mit Herz" aus Neuharden­berg. Die Tagespflegestätten wurden zusammengelegt, weil die Zahlen der Neuhardenberger Nutzer spürbar durch die Corona-Krise zurückgegangen sind.

"Die meisten Senioren wollen wegen des Infektionsrisikos lieber Zuhause bleiben", erklärt Karola Winkel, Teamleiterin der Einrichtung Seelow, Neuhardenberg und Falkenhagen. Dort ist das Haus "Zur alten Schule" weiter geöffnet – noch. "Dort sind heute auch nur vier Gäste", sagt sie. Das entspreche nur einem Drittel der Kapazität, wie auch in Seelow und Neuhardenberg.

Im "Storchennest" werden an diesem Mittwoch fünf Gäste betreut. Die Senioren seien wissbegierig zur derzeit herrschenden Situation. "Wir erklären viel, immer wieder." Die Mehrzahl der Senioren sei offen. Die Patienten werden von daheim abgeholt, essen gemeinsames Frühstück im Haus, machen Zeitungsschau, spielen. Das Mittagessen wird wie vorbestellt nun halt ins "Storchennest" geliefert, danach ist Zeit für ein Mittagsschläfchen, auch frischgebackenen Kuchen am Nachmittag ehe die Heimfahrt ansteht. Zwischendurch finden pflegerische Maßnahmen statt, gibt es individuelles Gedächtnistraining. "Da machen in der Gruppe dann viele mit", erzählt die Teamleiterin.

"Ziel ist es, so wenig wie möglich Einrichtungen zu schließen", fügt die Awo-Geschäftsführerin Christina Jagnytsch an. Man befolge die Richtlinien von Verband, Kreis und Bund. "Alte Menschen sollen demnach weiterhin betreut werden, Tagespflegestätten öffnen." Dennoch sei Angehörigen geraten, wenn möglich ihre Senioren im familiären Umfeld zu versorgen. Noch halte man die Falkenhagener Einrichtung offen, gehe auch dort der Zulauf zurück, hole man die restlichen Tagesgäste mit nach Seelow. Auch die Awo müsse schließlich wirtschaftlich denken. "Wir entscheiden von Woche zu Woche neu", so die Geschäftsführerin. Sollte im Umkehrschluss wieder Interesse an Tagespflege bestehen, öffne man auch wieder Neuhardenberg. "Wir haben nicht vor lange zu zentralisieren", sagt Christina Jagnytsch. Gebe es in einer Pflegestätte einen Coronafall, könnte man auf die anderen Häuser ausweichen.

Kreativ bei Schutzausrüstung

Der Krankenstand der Mitarbeiter sei laut Geschäftsführerin durch den Coronavirus nicht gestiegen. Das Tagespflege-Personal reduziert durch weniger Arbeit nun ihre Überstunden, nimmt auch Urlaub. Alle Arbeitenden wurden am Mittwoch streng belehrt. "Das Händewaschen ist das A und O", sagen die Frauen. Dazu tragen die Mitarbeiter zum Selbstschutz der ambulanten Pflege Mundschutz, Überzieher an den Füßen, desinfizieren sich vor dem Patienten. Probleme gebe es bei der Versorgung mit Mundschutz. Da suche man schon. Werden Überzieher knapp, wollen die Frauen kreativ sein wie zu DDR-Zeiten und stattdessen Mülltüten verwenden lassen.