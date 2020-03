Jens Sell

Strausberg (MOZ) Verschlossen sind die Türen der Arbeitsagentur und des Jobcenters Strausberg. Das Schild am Eingang verweist wie eine Pressemitteilung auf regionale Rufnummern, weil die zentralen Servicenummern überlastet sind.

Die Arbeitsverwaltung versichert: Jobcenter und Arbeitsagentur arbeiten weiter, auch wenn alle Türen geschlossen sind und kein persönlicher Kontakt mehr möglich sei. Nur für Notfälle werde vor Ort eine Kontaktmöglichkeit geschaffen. Anrufer in der Redaktion bemängelten, dass sie telefonisch nicht zu Agentur und Jobcenter durchkämen. Um die Leitungen zu entlasten, informiert die Agentur: "Sie müssen einen vereinbarten Termin nicht absagen, weder telefonisch noch per Mail. Es gibt keine Nachteile. Es gibt keine Rechtsfolgen und Sanktionen." Gesetzte Fristen würden ausgesetzt. Die Kunden, so heißt es, erhalten rechtzeitig eine Nachricht, wenn sich die Regelungen ändern. Die Auszahlung der Geldleistung sei sichergestellt. Anträge auf Arbeitslosengeld I und II sollten unter www.arbeitsagentur.de/antrag-arbeitslosengeld gestellt werden. Ausgefüllte Anträge kann man in den Hausbriefkasten werfen.