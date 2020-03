Klaus D. Grote

Leegebruch (MOZ) Die Sportplätze sind schon seit vergangenem Freitag dicht. Ab Montag wurden auch die Spielplätze abgeriegelt. Bevor am Mittwoch Schulen und Kitas ebenfalls geschlossen wurden, hatte bereits die Gemeindebibliothek den Betrieb eingestellt. Leegebruch hat manchmal etwas früher selbst Fakten geschaffen – bevor Allgemeinverfügungen kamen. "Wir sindgewohnt, allein zu entscheiden", sagt Martin Rother (CDU).

Der Bürgermeister macht keinen Hehl daraus, dass er sich durchaus etwas allein gelassen fühlt, wenn Entscheidungen bis an die unterste Ebene durchgereicht werden. Zum Beispiel die "Eindämmungsverordnung"zum Einzelhandel. Er müsse festlegen, welche Geschäfte geöffnet bleiben können, sagt Rother. "Wenn Frisöre offen bleiben dürfen, muss das doch auch für Kosmetikerinnen gelten. Beide sind Dienstleister." So würde die Zwangsschließung am Ende nur wenige Geschäfte im Ort betreffen. Die meisten Läden würden weiterhin benötigt. Während die Blumenläden zu sind, darf der Copy-Shop im Eichenhof als Dienstleister offen bleiben.

Ein weiteres Beispiel für die nach unten verschobenen Verantwortlichkeiten: Die Gemeinde müsse nun den Hort den ganzen Vormittag lang öffnenund brauche dafür Lehrer als Betreuer. Rother machte deshalb dem staatlichen Schulamt Dampf.

Rother fühlt sich in der Krisensituation der Pandemie an den Hochwassersommer 2017 erinnert. Die Gemeinde war damals regelrecht abgesoffen, konnte sich daraus nicht ohne Hilfe befreien und fühlte sich dennoch über lange Zeit allein gelassen. Man merkt Rother an, dass ihm die schweren Monate noch nachhängen. Doch er zieht daraus auch Zuversicht. "Wir schaffen das in Leegebruch", sagt er. "Auch ohne Hilfe." Leegebruch könne auf die vor knapp drei Jahren aufgebauten Mechanismen zurückgreifen. Die seien jetzt wieder aktiviert. In der Gemeindeverwaltung wurde der Stabsraum bereits am Freitag wiederin Betrieb genommen. Die notwendigen Abläufe sind eingespielt. Erste Besprechungen fanden sofort statt. Telefonlisten mit allen wichtigen Kontakten lagen noch vor, Kitas konnten vorab über die anstehende Schließung unterrichtet werden. "Keine Panik!", lautet die Devise von Martin Rother, der Gelassenheit ausstrahlt und beweisen will, dass er auch diese Krise meistern kann. Diesmal braucht er dafür zumindest keine Gummistiefel.