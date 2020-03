Jana Reimann-Grohs

Neuenhagen (MOZ) Was ist der Brexit? Welche Wirtschaftsform haben wir in unserem Land? Wann wurde der Euro eingeführt? – einfach war der Test nicht für die Neuntklässler des Einstein-Gymnasiums Neuenhagen. Wer weiß denn mit 14 oder 15 Jahren schon, was ein Kreditor ist?

Im WAT-Unterricht wurden im Januar einfach unangekündigt Fragebögen ausgeteilt. Und dann ging es los mit dem Ankreuztest – im Schülerquiz der Wirtschaftsjunioren sollten die Schlauesten von mehr als 1000 Schülern Ostbrandenburgs ermittelt werden. Zur Unterstützung waren bei allen Fragen vier Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Rund 25 000 Schüler beantworteten bundesweit Fragen aus den Bereichen Wirtschaft, Internationales, Finanzen und Digitalisierung.

Ziel des Wettbewerbs ist es, durch Jungunternehmer Wirtschaftswissen in die Schulen zu bringen. "Dazu gehen seit über 20 Jahren Wirtschaftsjunioren in ganz Deutschland an Schulen, um zur Teilnahme an dem Quiz einzuladen", erläutert Projektleiter Guido Noack. Gleichzeitig werden so enge Kontakte zwischen Schule und Wirtschaft geknüpft. Mit rund 20 aktiven Mitgliedern aus allen Bereichen der Wirtschaft bilden die Wirtschaftsjunioren Ostbrandenburg den größten Verband mit rund 10 000 Unternehmern und Führungskräften unter 40 Jahren.

Die Klasse 9 c darf sich nun freuen, Klassenlehrerin Sigrid Schmitt-Waas nahm am Montag 250 Euro für die Klassenkasse und eine Urkunde entgegen. "Ich war sehr erstaunt, was meine Klasse so alles kann", sagt sie stolz. Ihre Kollegin, WAT-Lehrerin Claudia Kretschmer, hatte die Teilnahme der Neuenhagener Schule initiiert. Nicht zum ersten Mal macht das Einstein-Gymnasium mit beim Wettbewerb der Wirtschaftsjunioren und gewann gleich mehrfach.

Neben der besten Klasse werden jeweils beste Einzelschüler teilnehmender Schulen mit 25 Euro prämiert. Der Gesamtsieger Ostbrandenburgs bekommt wie Lara Reimann aus der Klasse 9 a sogar 75 Euro überreicht. Zusammen mit Sebastian Mitsch (9 b) und Luisa Linke (9 c) lag die Schülerin in der Punktzahl gleichauf. Diese drei wären vom 20. bis 22. März nach Leipzig zum Bundesfinale gefahren. Wegen der Corona-Krise musste die Veranstaltung ausfallen.

Luisa, Sebastian und Lara konnten 25 von insgesamt 30 Fragen richtig beantworten. Dagegen erreichte die beste Klasse 15,25 Punkte im Durchschnitt. "25 richtige Antworten ist eine erstaunlich hohe Zahl", sagt Guido Noack. Den verdienten ersten Platz teilen sich nun gleich drei Schüler des Einstein-Gymnasiums mit deutlichem Abstand zu anderen Schülern aus Strausberg, Müllrose und Frankfurt (Oder). Dass die drei Besten jeweils neun Punkte mehr erreicht haben als eine ganze Gewinner-Klasse zusammen, beeindruckt den Projektleiter: "Das ist schon enorm – es gibt auch Schüler, die nur die Hälfte davon richtig beantwortet haben."

Interesse für Wirtschaft

Die Schüler der 9 c des Einstein-­Gymnasiums hatten mit dem Friedrich-Gauß-­Gymnasium aus Frankfurt (Oder) und Theodor-­Fontane-Gymnasium in Strau­sberg auch dieses Jahr ernst zu nehmende Konkurrenten. Dennoch wussten sie deutlich mehr als andere oder konnten ihr Wissen besser abrufen. Dieses kleine Quäntchen mehr Bildung wird nicht nur über den Schulstoff vermittelt, sondern setzt Eigeninitiative und Neugierde voraus, sagt Projektleiter Guido Noack: "Wenn man sich über schulische Themen hinaus informiert und auch Zeitung liest, weiß man vieles, um beim Wettbewerb erfolgreich zu sein."