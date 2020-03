red

Borkheide Ein 55-jährigen PKW-Fahrer wurde auf der Karl-Marx-Straße von Polizeibeamten gestoppt. Die Kontrollmaßnahmen ergaben, dass der Fahrer nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus stellten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein Test ergab einen Wert von 0,71‰. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Anschließend musste sich der Betroffene in einer Polizeidienststelle einem weiteren, gerichtsverwertbaren Alkoholtest unterziehen. Ihn erwarten nunmehr ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eine Bußgeldanzeige wegen des alkoholisierten Fahrens.