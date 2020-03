Silvia Passow

Havelland Okay, die Lage ist seltsam, ungewöhnlich und auch ein Stück weit unheimlich. Krank oder nicht krank lautet die Frage oder geht ihr noch arbeiten oder habt ihr schon Corona-Ferien? Während die Angehörigen einiger Berufe gerade höchst stürmische Zeiten erleben, sind andere sonst schwer Beschäftigte nun zu Untätigkeit verdammt. Klar, da kann man Schränke aufräumen, den Schreibtisch sortieren oder die freie Zeit, dass, wenn vorhandene, schöne Wetter nutzen und einfach mal rausgehen.

Virologen sind sich einig: Frische Luft ist gut für uns, stärkt das Immunsystem und hebt die Stimmung. Allerdings sollte es keine Herdenwanderung werden. Die, mit denen man sonst das häusliche Umfeld teilt, mit denen darf auch der Spaziergang genossen werden. Zu allen anderen halten wir weiter Distanz.

Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Virologe Alexander Kekulé erst kürzlich in einem Interview: "Wenn wir Menschen dauerhaft zuhause in der Bude einsperren, ist es wahnsinnig schwierig, das psychologisch auszuhalten." Der Virologe rät zu Spaziergängen im familiären Kreis.

Also, wenn die Sonne lacht, dann raus. Ähm ja, aber wohin? Für all jene, die sich sonst weniger in der Natur bewegen, hier ein paar Spaziergeh-Tipps. Sie dürfen gern ergänzt werden.

Der Scheinwerferberg in Falkensee ist gerade an sonnigen Tagen ein Hochgenuss. Erst die Lichtspiele auf dem moosbedeckten Waldboden genießen, dann rauf auf die Binnenlanddüne und den Ausblick über die Baumwipfel einsaugen.

Die Sielmann-Naturlandschaft in der Döberitzer Heide. Auf dem großen Areal ist das Einhalten von Sicherheitsabständen nun wirklich gar kein Problem. Wunderschöne Wanderwege führen durch die gerade erwachende Frühlingsnatur. Die ersten kleinen Blüten des Ginsters wagen sich bereits hervor, nicht mehr lange und die Heide erstrahlt im satt-gelben Kleid. Verschiedene Ausgangspunkte laden zum Entdecken ein, Rucksack mit frischem Obst und warmem Tee gepackt und auf geht es.

Oder den Brieselanger Forst erkunden. In den Wald eintauchen, den Vögeln lauschen, hier und da ist der Specht bereits aktiv. Von Falkensee/Waldheim führen verschiedene Wege in die Nachbargemeinde.

An den Beobachtungsplätzen für Kraniche kann man dieser Tage durchaus Glück haben, so wie an der Straße zwischen Nauen und Hertefeld. Allerdings sollte hier die Distanz-Regel nicht vergessen werden.

Gleiches gilt für die Aussichtspunkte am Gülper See, ebenfalls Naturrefugium mit großem Wohlfühl-Effekt und stets von zahllosen Wasservögeln bevölkert.

Im Havelländischen Luch kann man durch endlose Wiesen und Wälder spazieren und dabei nach Großtrappen Ausschau halten. Auch hier gilt auf den Aussichtstürmen die Abstandsregelung einzuhalten.

Oder mal in den Nachbarkreis Ostprignitz-Ruppin vorbeischauen. Nahe dem Storchendorf Linum lassen sich herrliche Runden im Teichland (ab Linum ausgeschildert) drehen.