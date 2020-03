Peter Wittstock

Zollchow Vor gut einem Jahrhundert sandte ein Hermann aus Zollchow herzliche Geburtstagsgrüße nach Berlin-Dahlem. Mit Blick in die Dorfstraße hatte einst der Berliner "Photograf und Verleger" O. Pfalzgraf den Auslöser seiner Kamera gedrückt. Vor der Einzäunung an der sogenannten Friedenseiche stehen vier Kinder in damals typischer Kleidung. Welchem Frieden der Baum gewidmet war, ist unbekannt. Der Blick richtet sich auf der Durchgangsstraße in östliche Richtung, wo mit der Kirche das älteste Wahrzeichen des Dorfes hervorsticht. Zollchow, wurde 1286 als "Sollichau" in einer Schrift erstmals erwähnt. Damaliger Lehnsherr war der Erzbischof von Magdeburg. Zwischen 1392 bis 1399 ging bereits ein Teil der Ortschaft in den Besitz der Familie von Katte über, die ab 1560 und über Jahrhunderte die volle Herrschaft über Zollchow ausübte. Und dies bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, als auch Zollchow vom Befehl 209 der sowjetischen Besatzer betroffen war. In diesem hieß es unter anderem, die Grundstücke der Junker bzw. Gutsherren für die "Gewinnung von Baustoffen" zu nutzen. Kattes Jagdschloss beispielsweise, welches sich vom Fotostandort rund 1 km entfernt, in südlicher Richtung mitten im Wald befand, wurde platt gemacht. Indes ist auch die Friedenseiche längst verschwunden. Heute erstrahlt die frühere Dorfstraße und jetzige Breite Straße, wie auch die anderen Straßen, inklusive der Zollchower Gemeindeteile Galm und Grille in neuem Glanz. Zollchow zieht seit geraumer Zeit mit Kunst, Kulinarischem, mit Tradition und Krempel jährlich zahlreiche Gäste an. Hoffentlich auch 2020 wieder, wenn die Corona-Krise überstanden ist.