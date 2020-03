Matthias Henke

Großwoltersdorf (MOZ) Eine veränderte politische Konstellation in der Gemeindevertreterversammlung, die finanzielle Situation Großwoltersdorfs und die Entwicklung auf dem Gut Zernikow – kurz bevor die Coronakrise hierzulande begann, das öffentliche Leben einzuschränken, gab Großwoltersdorfs Bürgermeister Ingo Utesch (WG Bürgerinitiative Wolfsruh) im Gespräch mit dieser Zeitung einen Überblick über Aktuelles und Geplantes in seiner Gemeinde. In einigen Jahren wird womöglich die Straße in Buchholz ausgebaut, doch hierfür sollen erst die Einwohner befragt werden.

Herr Utesch, seit der Kommunalwahl sind erstmals Bündnis 90/ Grüne in der Großwoltersdorfer Gemeindevertretung präsent. Ist eine entsprechende Themensetzung bei den Gesprächen im Rat bereits zu merken?

Ingo Utesch: Ja, zum Beispiel wurde das Thema "Pestizidfreie Kommune" auf die Tagesordnung gesetzt. Aber es ist ja nur natürlich, dass Parteien, die für bestimmte Inhalte stehen, auch versuchen, diese umzusetzen. Ich sehe das ganz nüchtern. Da geht es letztlich um Mehrheiten in der Gemeindevertreterversammlung. Bis auf Frau Alkewitz sind die Gemeindevertreter ja die alten geblieben. Deshalb habe ich auch die Posten, zum Beispiel im Amtsausschuss oder beim Wasser- und Bodenverband, mit den bekannten Gesichtern besetzen wollen. Da spart man sich Arbeit. Die Leute wissen, worum es geht.

In Sachen "Pestizidfreie Kommune" kann aber noch kein Fortschritt vermeldet werden. Zuletzt meldete der Ortsbeirat Großwoltersdorf noch Abstimmungsbedarf an und nun stand das Thema bei der jüngsten Sitzung wieder nicht auf der Tagesordnung. Woran hakt es?

Da waren ein paar Sachen in der Vorlage, die so nicht beschlussfähig waren. Großwoltersdorf hat, wie erwähnt, ja schon Redebedarf angemeldet. Da wäre es vielleicht fairer, wir sprechen vorher ausführlich über die Sache, um das Ganze beschlussfähig zu machen, als es im Ganzen abzulehnen. Während einer Sitzung das umzustrukturieren, wäre wohl zu aufwendig, ohne dass es zerredet wird. Der Ball liegt wieder bei den Grünen.

Wie ist ihre persönliche Meinung dazu?

Mit dem Verbot von Glyphosat hätte ich generell gar kein Problem. Aber der Vorschlag zielte ja darauf ab, komplett pestizidfrei zu werden. Aber was ist dann mit der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners oder des Borkenkäfers? Das muss man auch bedenken. Außerdem sollten Dritte für ihre Grundstücke in die Pflicht genommen werden, für die die Gemeinde das aber nicht stellvertretend festlegen kann, weil das gar nicht in ihrer Zuständigkeit liegt.

Bis auf einen Lagercontainer und die Überdachung am Gemeindezentrum Wolfsruh steht im Investitionsplan der Gemeinde bis 2023 kaum etwas. Was verbirgt sich dahinter und wie ist generell die Haushaltssituation der Gemeinde?

Wir arbeiten mit einem Doppelhaushalt und haben vorsichtig geplant. Wir wollen nichts überstürzen. Wichtig sind eine saubere Haushaltsführung und eine ordentliche Rücklage. Zwei Mal war ich schon mit einer Haushaltssperre konfrontiert. Mit einer viertel Million Euro kann man aber Sachen ausgleichen, falls mal was kommt. Mit dem Lagercontainer ist eine kleine Erweiterung des Feuerwehrgeländes gemeint. Für Dorffeste braucht man ja Sitzgelegenheiten. Momentan ist das in Großwoltersdorf alles unter dem Schleppdach. In Wolfsruh soll direkt am Gemeindezentrum nach hinten raus die Überdachung gebaut werden. Bei Festen ist man dann nicht immer auf Zelte vom Amtswirtschaftshof angewiesen. Es sollte auch noch eine kleine Pflasterfläche ran.

Und ganz aktuell? Was wurde oder wird gemacht?

Momentan sind wir bei der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende Technik. Den Anfang hat Großwoltersdorf mit etwa 120 Lichtpunkten gemacht. Wolfsruh ist dieses Jahr dran. In diesem Zusammenhang wird auch gleich die zugehörige Technik erneuert, nicht, dass wir in zwei Jahren wieder anfangen. Damit meine ich Schaltuhren, Dämmerungsschalter et cetera. Dann wären da noch die Friedhofswege zu nennen, die gemacht wurden und die Wasserentnahmestelle in Altglobsow. Pro Jahr gehen da immer so 30 bis 50 000 Euro weg, die man gar nicht so sieht.

Gibt es schon Pläne für die Zeit jenseits von 2023?

Was Großprojekte angeht, würden wir uns dem Straßenbau widmen wollen und dabei speziell Buchholz ins Auge fassen. Das stand früher schon einmal auf der Tagesordnung, wurde per Bürgerentscheid aber abgelehnt. Dazu müsste man vorher die Bürger noch einmal befragen, wie sie jetzt dazu stehen. Die Situation ist ja eine andere. Die Straßenausbaubeiträge wurden abgeschafft. Ich denke, wir werden demnächst die ersten Schritte machen, was das angeht. Wir müssen uns auf alle Fälle etwas einfallen lassen. Die Kosten für die Instandhaltung läppern sich über die Jahre ganz schön. Und irgendwann müsste man auch die Dorfstraße in Wolfsruh anfassen.

Was ist mit der Kiesgrube Großwoltersdorf? Dort war mal ein Solarpark geplant, zuletzt hat man davon aber nichts mehr gehört.

Das Projekt ist gestorben. Es wurde keine Baugenehmigung dafür erteilt. Das Areal liegt im Landschaftsschutzgebiet und hätte ausgegrenzt werden müssen. Zirka 30 Hektar an Solarflächen waren vorgesehen mit einer Leistung von etwa 30 Megawatt. Nur dann hätte es sich für die Investoren gerechnet. Alle tun sich momentan etwas schwer mit dem Gelände. Um dort etwas auf die Beine zu stellen, muss man nicht zuletzt den Eigentümer mit ins Boot holen. Und für den wären Naturschutzprojekte finanziell weniger attraktiv, als es ein Solarpark geworden wäre.

Auf dem Zernikower Gutsgelände tut sich wieder etwas. Zwar will der Kunstverein davon absehen, die alte Brennerei zu entwickeln, aber eine Crêperie soll im Schafstall eröffnen. Ein gutes Zeichen, dass es aufwärts geht?

Definitiv ist das positiv zu sehen. Ich selbst wurde von dieser Entwicklung auch überrascht, da die Verhandlungen nur zwischen den Betreibern der Crêperie und der Aqua Zehdenick liefen. Aber man muss leider auch feststellen, dass das Gut unser kleines Sorgenkind ist. Mit dem Betrieb einer Gaststätte haben sich schon mehrere versucht und an der Veranstaltungshalle müsste auch etwas gemacht werden, was wegen dem Denkmalschutz nicht ganz einfach ist. Dieser limitiert auch die Zahl der Veranstaltungen, die dort stattfinden können. Keine Frage, das Gut ist ein attraktives Areal, aber eben, anders als beispielsweise der Ziegeleipark Mildenberg, keine große Sache für Reisenunternehmen. Die Lage am Radweg ist schon nicht verkehrt. Wichtig bei allem ist, dass die Zernikower mitspielen. Und sei es die Initiative oder andere Gruppen, beim Organisieren von Veranstaltungen wird ja immer wieder deutlich, dass es da viel Potenzial gibt.