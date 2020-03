René Wernitz

Rathenow (MOZ) Geboren 1916 in Japan, Karriere in den USA, nun in Frankreich lebend - der frühere Filmstar Olivia de Havilland hat aber britische Wurzeln. Ihr Vater war gebürtiger Brite. BRAWO fragte sich neulich, ob die genealogischen Wurzeln des Zunamens womöglich im Havelland liegen könnten.

Tatsächlich wird in "Das Kleine Namenlexikon", 2007 von Dietmar Urmes herausgegeben, de Havilland mit "aus dem Havelland" übersetzt. Derweil war in einer 1216 vom brandenburgischen Bischof ausgestellten Urkunde von Terre de Havelant die Rede. Zog also jemand, der "aus dem Havelland" stammte, im Mittelalter weit nach Westen, um dort eine Familie zu gründen?

Eine Antwort darauf gibt es nicht. Doch zieht Dr. Frank Dittmer, Leiter der Volkshochschule Havelland, in Reaktion auf den BRAWO-Beitrag nun eineVerbindungslinie: "Im letzten Sommer besuchte ich die kleine britische Kanalinsel Guernsey und fand da in der Town Church von St.Peter Port einen Hinweis auf den Ritter Sir Peter de Havilland, der 1747 geboren wurde und bis zu seinem Tode 1821 dort seine Pflichten als Schöffe und Gerichtsvollzieher mit Würde und Gewissenhaftigkeit ausübte, wie es seine sechs Kinder in einem Gedenkstein in der Kirche zum Ausdruck gebracht haben", so Dittmer.