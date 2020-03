Manuela Bohm

Nauen (MOZ) Der Behindertenverband Osthavelland stellt sein Angebot vorübergehend um. Die Mitarbeiter holen nun angemeldete Senioren nicht mehr zum Einkaufen ab, sondern beliefern sie mit den Einkäufen. Dieses Angebot gilt sowohl in den Ortsteilen als auch in der Kernstadt Nauen.

Bis zum 19. April gelte vorerst dieser kostenlose Einkaufsservice für die älteren und körperlich eingeschränkten Nauener.

"Bis vergangen Montag (16.3.) wurden die angemeldeten Senioren einmal in der Woche abgeholt und zum Einkauf begleitet. Zurzeit wird zum Schutz der Älteren nur noch beliefert", erklärt Yvonne Prochnow, die Seniorenbeauftragte der Stadt Nauen. "Seit 2013 hat sich der Einkaufsbegleitdienst in Nauen etabliert. Er ist mittlerweile ein von älteren Menschen geschätzter Service in Nauen geworden und wird nach der überstandenen Corona-Krise seinen Service in gewohnter Weise wiederaufnehmen."

Wer Bedarf hat, meldet sich montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr direkt beim Behindertenverband Osthavelland unter Tel. 03321/48092. Für Fragen steht auch die Seniorenbeauftragte unter Tel. 03321/408 244 zur Verfügung.