Spontan-Feiern in der Mittelmark

red

Mittelmark Zu mehreren Einsätzen wegen Ruhestörungen und sich ansammelnden Personengruppen kam es in den vergangenen zwei Tagen.

Um 1506 Uhr wurde die Polizei nach Teltow gerufen, da sich dort viele Jugendliche an einem Zaun einer Schulleinrichtung aufhalten, Alkohol trinken und sehr laut sein sollen. Polizeibeamte stellten dort eine Personengruppe fest, der ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Dem kam die Gruppe auch nach.

Gegen 18.00 Uhr wurde dann die Polizei in den Volkspark gerufen, da sich dort mehrere Sportgruppen aufhalten sollen. Es handelte sich um vier Kleingruppen, die alle unabhängig voneinander waren, so dass eine Auflösung nicht erforderlich war.

Gegen 18.15 Uhr musste die Polizei nach Werder, zur Regattastrecke, fahren. Dort sollten sich laut dem Anrufer 40 bis 50 Leute aufhalten, die Alkohol konsumieren.Die Polizei stellte rund 40 Personen fest, die sich dort in kleineren Gruppen aufhielten. Sie wurden belehrt und der Einsatz beendet.

Um 19.00 Uhr meldete eine Bürgerin, dass im Park Babelsberg von mehr als 20 Personen eine Party gefeiert wird. Bei einer Rücksprache mitMitarbeitern des zuständigen Wachschutzes wurde bekannt, dass zirka 50 Personen vor Ort waren, diesen jedoch bereits verlassen haben.

Etwa eine halbe Stunde später wurde die Polizei informiert, dass in Kleinmachnow, auf einem Spielplatz, mehrere Jugendliche eine Party feiern und Feuer gemacht haben sollen. Als die Polizei eintraf, hatte die Feuerwehr das kleine Lagerfeuer bereits gelöscht, Personen wurden nicht mehr angetroffen.

In Stahnsdorf stellte die Polizei dann gegen 20.00 Uhr eine größere Personenansammlung im Bereich der Bäkewiese fest. Die vor Ort rund 15 festgestellten Personen haben den Ort, der vermüllt war, infolge des Einsatzes wieder in Ordnung gebracht und aufgeräumt, so dass die Polizei gegen 21.30 Uhr wieder abrücken konnte. Allerdings wurde zuvor noch eine Anzeige aufgenommen, da ein Betroffener 18-Jähriger während des Einsatzes einen Beamten beleidigt hatte.

Mehrere Bürger meldeten dann gegen 20.30 Uhr eine lautstarke Party von vielen Personen im Bereich des Peter-Weiss-Platz.Nachdem das Ordnungsamt bereits vor Ort gewesen sein soll und die Personen weg waren, seien sie nun erneut dort erschienen. Die Polizei stellte vor Ort eine Gruppe von etwa 50 Personen fest. Die Gruppe wurde angehalten, die Örtlichkeit zu reinigen anschließend erhielten die Personen einen Platzverweis, dem sie auch nachkamen.

Kurz nach 22.00 Uhr musste die Polizei dann zum Plantagenplatz fahren. Auf dem dortigen Spielplatz hielten sich etwa 60 Personen auf, die laut Musik hörten. Als die Polizei vor Ort kam, entfernten sich die jungen Leute vom Ort.

Eine Bürgerin meldete gegen 22.40 Uhr, dass im Bereich eines Kindergartens am Stern mehrere Jugendliche sehr laut sein sollen. Die Polizei prüfte den Ort, konnte jedoch keine Personen mehr feststellen.

Gegen 23.10 Uhr wurde der Polizei einen Gruppe Jugendlicher gemeldet, die in Kleinmachnow laut Musik hören und herumschreien sollen. Die drei noch vor Ort befindlichen Personen räumten noch auf und entfernten sich anschließend.

Auch in Nuthetal soll es gegen 00.00 Uhr zur Ruhestörung durch feiernde Personen gekommen sein, allerding konnte die Polizei keine Personen vor Ort feststellen, ebenso wie in Kleinmachnow, gegen 01.45 Uhr.

Kontrollen bezüglich der "Allgemeinverfügung" obliegen der Zuständigkeit der Ämter in den Städten, Kommunen und Gemeinden. Die Polizei wird im Rahmen der Amts- und Vollzughilfe auf deren Anforderung oder bei eigenen Feststellungen, wenn dem keine dringlichen Einsätze entgegenstehen, tätig.

Die Polizei appelliert auf diesem Wege an die jüngere Bevölkerung, zum Schutze der Gesundheit, sich nicht in größeren Gruppen anzusammeln und Partys zu feiern.