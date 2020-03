Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Mit einem Appell für familiären und nachbarschaftlichen Zusammenhalt richtet sich Bürgermeister Peter Leys (BfO) an die Gemeinde Oberkrämer. Die Kirchengemeinden haben derzeit eine Nachbarschaftshilfe gegründet.

Alle Einwohner werden mit den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie zu kämpfen haben, so Leys. "Es ist wichtig, die beruflichen und privaten Kontakte zu reduzieren, um Infektionsketten zu unterbrechen." Trotz der sozialen, körperlichen Distanz sollten "wir unseren Mitmenschen gegenüber aufmerksam bleiben". Gerade solche, die zu Risikogruppen gehören, ältere oder alleinstehende Personen werden auf Hilfe angewiesen sein. "In diesem Zusammenhang möchte ich einen Appell an alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde richten: Besinnen wir uns auf die gegenseitige Unterstützung innerhalb der Familien und Nachbarschaften. Insbesondere diese kleinen und nahen Einheiten sind zur Absicherung der gegenseitigen Hilfe jetzt unerlässlich."

Wer Unterstützung benötigt, hat nun auch in Oberkrämer eine Anlaufstelle: die neu gegründete Nachbarschaftshilfe der Kirchengemeinden. Es geht um Hilfe bei Einläufen, Apotheken- und Behördengängen. Ansprechpartner sind zu finden bei der Evangelischen Kirchengemeinde Bötzow (03304 2092902), der Evangelischen Kirchengemeinde Schwante-Vehlefanz (03304 500573) und der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Oberkrämer (03304 202029). Wer helfen möchte oder Hilfe benötigt, kann auch eine E-Mail an ihre.nachbarschaftshilfe@gmail.com schreiben oder unter 0160 6089157 anrufen.

Peter Leys schickt schon voraus: "Allen ehrenamtlichen Helfern danke ich herzlich! Bleiben Sie gesund."