Golzow/Planebruch Helfen - das Gebot der Stunde. Nur einen Tag nachdem Pfarrer Helmut Kautz in Brück die Initiative "Brück hilft" reaktiviert hat, ist jetzt auch das Hilfsnetzwerk Golzow/Planebruch an den Start gegangen.

"Es ist ein Hilfsnetzwerk der Gemeinden Planebruch, Golzow, des Amtes Brück und der Kirchengemeinde Golzow-Planebruch", erklärt Pfarrer Oliver Notzke. Der Seelsorger aus Golzow erläutert, dass ab sofort Einwohner, die den Risikogruppen angehören oder Menschen, die unter Quarantäne stehen, Unterstützung über das Hilfsnetzwerk erhalten können.

Bedarfe können im Gemeindebüro Golzow unter der Telefonnummer 033835/60610 (täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr) oder im Amt Brück unter der Telefonnummer 033844/620 (Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr) angemeldet werden.

"Die Auswirkungen der Coronakrise haben uns erreicht und sind Realität geworden. Es ist eine nie da gewesene Lage die wir zu bewältigen haben. Das kann nur gemeinsam gelingen. Unser Leben ist stark eingeschränkt. Es ist an uns, an die Risikogruppen zu denken und da die Gemeinden allein das nicht stemmen können, ist man auf Hilfsnetzwerke angewiesen", ergänzt Planebruchs Bürgermeister Ulf Dingelstaedt.

Drei Bereiche des Lebens sollen über das Hilfsnetzwerk Golzow/Planebruch für Betroffene abgesichert werden. Es geht um die Versorgung mit wichtigen Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs, die Versorgung mit Medikamenten und nicht zu vergessen, die Seelsorge.

Bei der Versorgung der Menschen, deren Aktionsradius durch das Coronavirus eingeschränkt ist, wird das Hilfsteam um Pfarrer Oliver Notzke durch den NP-Markt in Golzow, die Apotheke in Golzow und die Brandenburger Bank unterstützt.

Die Bedarfe für Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs, die von den betroffenen Personengruppen telefonisch beim Hilfsnetzwerk angemeldet werden können, werden von den Helfern an den NP-Markt weitergeleitet. Dort werden die einzelnen Bestellungen zusammengestellt, von den ehrenamtlichen Helfern der Initiative abgeholt und zu den Menschen gefahren. Die Waren werden dann vor der jeweiligen Haustür abgestellt, so dass der direkte Kontakt zu den Personengruppen auf jeden Fall vermieden wird und eine berührungslose Übergabe der Waren erfolgt.

In dieser Form soll auch die Versorgung mit Medikamenten erfolgen. Hier ist die Apotheke von Peter Schmieder in Golzow der zentrale Verknüpfungspunkt. Die Seelsorge für die Menschen in Golzow, Lucksfleiß, Grüneiche, Oberjünne, Cammer, Damelang und Freienthal übernehmen wiederum Ines Hübner und Pfarrer Oliver Notzke.

Wer den Helfern des Hilfsnetzwerkes Golzow/Planebruch helfen will und kann, ist aufgerufen, es ihnen gleich zu tun. Jede Hand wird gebraucht. Dazu gehören freiwillige Helfer für den Telefondienst und freiwillige Helfer für den Fahrdienst (Aufwand wird erstattet).

Das Hilfsnetzwerk Golzow-Planebruch ist über das Gemeindebüro Golzow (Telefon 033835/60610, täglich von 8.00 bis 18.00 Uhr) oder das Amt Brück (033844/620, Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr) erreichbar. Helfer melden sich bitte unter den gleichen Telefonnummern an.