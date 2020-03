Marco Winkler

Zehdenick (MOZ) Und dann bekommt Moritz von Uslar doch eins auf die Fresse. Herrentag in Zehdenick, das überbordend sinnlose Besäufnis. Kurz nachdem der Schläger ihn als Provokation "Bist du schwul?" gefragt hatte und kurz vor einem von vielen als normal hingenommenen Nazi-Konzert. Nach dem Hieb: der Rückweg samt Fahrrad und Kumpel, mit glühender Wange, "die brandenburgische Sonne vor uns". Es sei wohl einer der Momente, für die er geboren worden war, schreibt von Uslar in "Nochmal Deutschboden."

Zehn Jahre nach "Deutschboden" ist der Beobachter nach Hardrockhausen zurückgekehrt. In der Zeit sind nicht nur der Ost- und Heimatstolz gewachsen, sondern auch die rechte Gesinnung. Der Ton ist rauer, der Fremdenhass deutlicher geworden, und das auch fernab von offen rassistischen Facebook-Gruppen wie "Bist du ein echter Zehdenicker? Dann rein hier!"

Von Uslar, der sich zu den Kaputten, Abgehängten und Ausgesetzten hingezogen fühlt, seziert die "Nein zum Heim"-Zeiten 2015, die widerlichen Abendspaziergänge, die alltägliche Ausländerfeindlichkeit, den Erfolg der AfD, der Partei, die in Zehdenick nahrhaften Boden fand und mit der er das "sinnloseste Interview" führte. Sabine Barthel bezeichnet er als "den Herausforderungen der Gegenwart intellektuell nicht einmal ansatzweise gewachsene Hausfrau". Sie scheiterte als Bürgermeister-Kandidatin in Zehdenick. Der Nordkreis wählte sie im Anschluss als Direktkandidatin in den Landtag. Seine AfD-Interviewten wollten von einem "rechten Grundrauschen" in Zehdenick natürlich nichts wissen.

"Nochmal Deutschboden" ist weniger verklärend, dafür härter und desillusionierender als der Vorgänger. Eine Handlung gibt es nicht. Von Uslar geht spazieren, trifft alte Bekannte wie Blocky und Speedy, sitzt in der Kneipe und im Döner-Imbiss. Er zeigt Gräben auf, die sich 30 Jahre nach dem Mauerfall vertiefen. Der Beobachter notiert, er wertet selten. Nur wenn er die Abstiegsromantik harter Hunde heraufbeschwört, die sich Molle für Molle durch Ungerechtigkeiten philosophieren.

Treffend sind seine Beschreibungen der Zehdenicker Politiker. So würde Hartmut Leib (SPD) – im Buch Siegfried Stramm genannt – "auf eine Art, bei der man aufpassen musste, ihm nicht voreilig zu Hilfe zu kommen, nach den passenden Worten" suchen. Bei dem parteilosen Bert Kronenberg (Ex-Grüner, schwul, aus dem Westen, im Roman: Fred Sonnenkranz) analysiert er das Wahlplakat: Dort sei er als "angenehm" gut aussehender Mann mit Holzfällerhemd, kurzen, grauen Haaren und Vollbart zu sehen. "Wie Männer, die Männer mögen, in westlichen Großstädten, von Berlin bis New York, eben aussahen." Später sollte von Uslar die latente Visionslosigkeit von Kronenberg entlarven.

Überraschend: "Nochmal Deutschboden", als Äquivalent zu britischen Sozialdramen, rührt bei aller Schroffheit und erschreckender Nonchalance, mit der Figuren rechtes Gedankengut verharmlosen. Etwa wenn von Uslar mit geflüchteten Kindern ins Kino fährt oder Frieden mit Manja Präkels ("Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß") zu schließen scheint. Die Zehdenicker Autorin hatte ihm nach seinem Erstling Verharmlosung von Kleinstadt-Nazis vorgeworfen. Auf "Nochmal Deutschboden" trifft das nicht zu. Er bringt die guten (ja, die gibt es!) und schrägen Zehdenicker sogar mit der Europaabgeordneten Katarina Barley (SPD) ins Gespräch. Eins auf die Fresse kriegt er am Ende trotzdem. Er ist schließlich im kaputten Hardrockhausen.