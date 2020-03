Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Ab kommenden Montag ist die A24-Abfahrt Neuruppin aus Richtung Berlin gesperrt. Das teilte die Havellandautobahn GmbH mit. Dort werden nach wie vor die Auf- und Abfahrtsrampen erneuert. Die Sperrung erfolgt um 15 Uhr und soll voraussichtlich am Donnerstag, 26. März, am Nachmittag wieder aufgehoben werden. Die Umleitung für aus Richtung Berlin kommende Fahrzeuge führt über A24-Anschlussstelle Neuruppin-Süd und von dort über die L16 und die B167 nach Neuruppin. Die Zufahrt von der B167 auf die A24 in Richtung Hamburg/Rostock ist von der Sperrung nicht betroffen.