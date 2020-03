OGA

Oranienburg (MOZ) Beamte der Wasserschutzpolizei haben am Mittwoch gegen 11.25 Uhr in der Dürerpromenade eine Mopedfahrerin gestoppt, die auf einer "Simson"ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Die 15-Jährige trug während der Fahrt lediglich einen Fahrradhelm.

Bei der anschließenden Kontrolle gab sie gegenüber Polizei an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Am zurzeit bewohnten Wochenendgrundstück konnte die hinzugezogen Mutter keine aktuelle Versicherung nachweisen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Inhaber des Kleinkraftrades war nicht vor Ort. Mit seiner Erlaubnis darf das Krad auf dem privaten Wochenendgrundstück genutzt werden. Gegen die 15-Jährige und deren Mutter wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.