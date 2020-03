HGA

Hennigsdorf (MOZ) Zwei Ladendiebe haben am Mittwoch versucht, in einem Geschäft am Hennigsdorfer Postplatz Babynahrung im Wert von 144 Euro zu stehlen. Nach Angaben der Polizei handelte es sich dabei um mehrere Packungen Milchpulver.

Eine Mitarbeiterin hielt einen 19-Jährigen auf, als er aus dem Laden flüchten wollte und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls auf.Zudem erhielt der 19-Jährige sechs Monate Hausverbot. Sein Komplize ist flüchtig, heißt es im Polizeibericht vom Donnerstag.