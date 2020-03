red

Wiesenburg In Wiesenburg soll es in diesen Zeiten Zeichen geben, sichtbar und hörbar miteinander verbunden zu bleiben, auch wenn ein Zusammenkommen nicht möglich ist.

Es werden täglich um 19.00 Uhr die Glocken läuten, für fünf Minuten. In dieser Zeit wird in der Kirche ein Gebet für die Kranken, aber auch für Krankenschwestern und Pflegern sowie das Vaterunser gesprochen. Jede(r) ist eingeladen, in dieser Zeit zu Hause eine Kerze anzuzünden, sie in das Fenster zu stellen und, wer möchte, ein Gebet zu sprechen. Darüber informiert Pfarrer Dr. Schönfeld.