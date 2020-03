GZ

Gransee (MOZ) Während einer Fahrstunde ist ein Fahrschüler am Mittwochvormittag in der Templiner Straße in Gransee verunglückt.

Nach Angaben der Polizei war der Fahrschüler gegen 10.30 Uhr auf der Templiner Straße unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und gegen ein Trafohäuschen prallte. Der Unfallfahrer wurde leicht verletzt und ambulant vor Ort behandelt.