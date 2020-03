OGA

Oranienburg (MOZ) Ein 22 Jahre alter BMW der 5er-Reihe ist am Mittwochabend in der Freiburger Straße in Oranienburg gestohlen worden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Diebstahl zwischen 18.15 und 18.35 Uhr. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-LI 82 wurde zur Fahndung ausgeschrieben.