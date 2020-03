GZ

Schönermark/Großwoltersdorf Das Osterfeuer in Großwoltersdorf auf dem Feuerwehrgelände, das für Sonnabend, 11. April, vorgesehen war, wurde aus aktuellem Anlass abgesagt. Darauf mach Nico Aßmann, Mitglied des Ortsbeirates und Löschgruppenführer der Großwoltersdorfer Wehr aufmerksam.

Ebenfalls abgesagt wurde die Veranstaltung des Schönermarker Bürgertreffs am Montag, 23. März, wie Organisatorin Carmen Blume mitteilte. Ein Gespräch zum Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht war geplant.

Derweil macht die Granseer Bibliothekarin Irina Richter darauf aufmerksam, dass die Regelung, wonach ausgeliehene Medien während der vorerst bis 19. April vorgesehenen Schließung automatisch verlängert werden, für alle drei Bibliotheken des Mittelbereichs gilt, also in Gransee, Zehdenick und Fürstenberg. Es fallen keine Mahngebühren an. Die Onleihe und Filmfriend können wie gewohnt weiterhin genutzt werden. Bei Fragen stehen Richter und ihr Team unter 03306 2228 oder bibliothek@gransee-amt.de Rede und Antwort.