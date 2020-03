MOZ

Neuruppin Zeugen riefen am Mittwoch gegen 20 Uhr bei der Polizei an, weil ein Imbiss an der Fehrbelliner Straße in Neuruppin immer noch geöffnet hatte. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, ist landesweit angeordnet worden, dass gastronomische Betriebe nach 18 Uhr schließen müssen. Als die Polizei eintraf, waren drei Mitarbeiter vor Ort. Wie sich herausstellte, hatte einer von ihnen keine Arbeitserlaubnis.