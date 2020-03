dpa

Potsdam (dpa) In Brandenburgs Wäldern wird immer mehr Gewerbemüll illegal entsorgt.

Im vergangenen Jahr sammelten die Forstbehörden 6487 Kubikmeter Abfälle in öffentlich zugänglichen Waldgebieten ein, wie das Umweltministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der CDU-Landtagsfraktion mitteilte. Das waren 24 Kubikmeter mehr als 2018, aber 455 Kubikmeter mehr als im Jahr 2017. Unklar ist, wie hoch der Anteil gefährlicher Stoffe an den gesammelten Abfällen ist. Erfasst worden sei lediglich die Menge, nicht aber deren Zusammensetzung, hieß es.

Erst seit Einrichtung der zentralen Bußgeldstelle des Landes im Jahr 2012 können die Forstbehörden Bußgelder gegen die illegale Müllentsorgung verhängen. 2012 sammelten Waldarbeiter 5686 Kubikmeter Abfälle. Gegen die Verursacher wurden den Angaben zufolge 44 Bußgeldverfahren eingeleitet und 30 Verwarngelder verhängt. 2019 betrug die Zahl der Bußgeldverfahren 15. In 54 Fällen wurden Verwarngelder ausgesprochen.

Laut Ministerium haben die örtlichen Revierleiter nur jene Abfallmengen angezeigt, bei denen ein Verursacher ermittelt werden konnte. Nicht alle Fälle von illegaler Müllentsorgung hätten gerichtsfest geklärt werden können, hieß es.

Das Einsammeln der in den märkischen Wäldern abgelagerten Abfälle hat die Personal- und Sachkosten seit 2010 zum Teil erheblich gesteigert. So stiegen die Personalkosten im Berichtszeitraum von rund 940.000 Euro auf etwa 1,67 Millionen Euro. Die Sachkosten kletterten von 153.000 auf 197.000 Euro.