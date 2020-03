MOZ

Ahrensfelde (MOZ) Ein junger Mann ist am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr in einem Einkaufmarkt in der Landsberger Chaussee bei einem Ladendiebstahl ertappt worden.

Der 18-Jährige hatte Waren im Wert von rund 830 Euro mitgehen lassen wollen. Er hatte versucht, einen vollgepackten Einkaufswagen am Kassenbereich vorbeizuschieben und konnte dort gegriffen werden.

Kurz darauf wurde ein zweiter Mann gestellt, der ebenfalls mit diebischer Absicht in den Markt gekommen war. Ihn griffen sich die Mitarbeiter, als er Waren in einer Umhängetasche verstaute, die sich als ein für Diebstähle extra präpariertes Modell erwies. Bei ihm handelte es sich um einen 36-Jährigen.

Beide müssen sich nun für ihr Handeln verantworten.