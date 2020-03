MOZ

Panketal (MOZ) Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochmittag in Panketal gekommen. In der Bernauer Straße im Ortsteil Zepernick waren ein Peugeot und ein Motorrad kollidiert.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich die 85 Jahre alte Peugeotfahrerin auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes und wollte von dort auf die Bernauer Straße einfahren. Dabei geriet ihr Wagen jedoch auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, wo das Auto die Honda touchierte.

Die Motorradfahrerin verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Krad und stürzte. Die 40-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften in das Krankenhaus Berlin-Buch gebracht. Der Sachschaden wird mit rund 2300 Euro angegeben.