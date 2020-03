Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wegen der massiven Staus an der deutsch-polnischen Grenze hat der polnische Grenzschutz die Formalitäten beim Grenzübertritt für Berufspendler aus der Grenzregion, die im Nachbarland arbeiten und für Berufsfahrer vereinfacht. Dies gilt sowohl in Frankfurt (Oder) als auch an anderen Grenzübergängen.

Beide Gruppen müssen jetzt nicht mehr bei jedem Grenzübertritt aufs Neue das Kontakt-Formular (karta lokalizacyjna) ausfüllen. Das bestätigte Joanna Konieczniak, Sprecherin der polnischen Grenzpolizei in Krosno Odrzanskie am Donnerstag. "Das Gesundheitsministerium hat eine entsprechende Verfügung erlassen, um die Wartezeiten zu verkürzen." In der Verfügung heißt es, dass die Vereinfachung angewendet wird "bei Grenzübertritten zum Ziel der beruflichen Tätigkeit im Nachbarland, darunter Fahrzeugführer im Güterverkehr".

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Berlin und Brandenburg in unserem Corona-Blog.

In dem mit Kugelschreiber auszufüllenden Kontaktformular müssen Personen, die nach Polen einreisen und nicht vom derzeit geltenden Einreiseverbot belegt sind, ihre Adresse in Polen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Kontaktdaten einer im Notfall zu verständigenden Person hinterlassen.

Vorzuzeigen sind weiterhin Personalausweis und ein Arbeitsvertrag oder Bescheinigung vom Arbeitgeber. Bei jedem Grenzgänger wird Fieber gemessen.

Die Wartezeiten auf der A12 vor dem Grenzübergang haben sich nach der Öffnung weiterer Grenzübergänge für den Pkw-Verkehr bereits um mehr als die Hälfte verkürzt. Sechs Stunden beträgt derzeit die Wartezeit am Grenzübergang Swiecko. In Słubice, wo Pkw, Busse und Fußgänger passieren dürfen, 2,5 Stunden. Immer noch 15 Stunden stehen Fahrzeuge am Grenzübergang Olszyna bei Cottbus.