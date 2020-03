MOZ

Neuenhagen In der Nacht zum Donnerstag beschädigten unbekannte Täter einen Zaun zu einer Baustelle Am Umspannwerk in Neuenhagen und brachen dann mehrere Werkzeugcontainer auf.

Sie stahlen drei Rollen Kabel. Das sind etwa 1.300 Meter. Außerdem fehlten vier Kabelenden und Werkzeug, unter anderem ein Hydraulikkabelschneider. Der Schaden beträgt mehrere zehntausend Euro.