Gransee Der DRK-Kreisverband Gransee schließt mit sofortiger Wirkung seine Geschäftsstelle für Publikumsverkehr. Das wurde am Donnerstag mitgeteilt.

Bei Bedarf seien die Mitarbeiter per E-Mail(info@drkgransee), Telefon (03306 796910) oder Fax (03306 796929) aber weiterhin erreichbar.

Des Weiteren bleibe auch die Kleiderkammer in Gransee und die Möbelkammer in Oranienburg bis vorerst zum Ende der Osterferien (19. April) geschlossen. Darüber hinaus bittet das DRK auch darum, in diesem Zeitraum keine Kleiderspenden in die Altkleider-Container zu geben.

Eine weitere Einschränkung des Angebots betrifft die Ausbildungskurse zur Ersten Hilfe. Diese entfallen bis einschließlich 30. April. "Mit diesen Maßnahmen wollen wir unsere haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter und Besucher beziehungsweise Kunden unserer Geschäftsstelle und Kleiderkammer vor einem erhöhten Infektionsrisiko schützen", heißt es seitens des Roten Kreuzes.