Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Die Spendenbereitschaft für die Opfer der Hausexplosion in Hohen Neuendorf ist ungebrochen groß. Am Donnerstag übergaben Daniela und Daniela Reinhardt – die Eheleute haben tatsächlich denselben Vornamen – von der Hohen Neuendorfer Restaurierungswerkstatt 1 005 Euro an Bürgermeister Steffen Apelt (CDU). Die Handwerkerinnen haben im Kollegenkreis gesammelt. Beide sind Mitglieder in der Unternehmergemeinschaft "BNI". In ihrer Reinickendorfer Gruppe "Füchse" nutzten sie die übliche Vorstellungsrunde ihres Unternehmens nicht für die Eigenwerbung. Sie baten die Gewerbetreibenden um Unterstützung. Weil das erfolgreich war, besuchten sie weitere zwei BNI-Gruppen. Nach der Corona-Krise wollen sie noch mehr Gruppen kontaktieren.

Die 55 und 44 Jahre alten Unternehmerinnen engagieren sich regelmäßig im sozialen Bereich. Vor zwei Jahren sammelten sie Kleidung und Schlafsäcke für Obdachlose in Berlin.

Bürgermeister Apelt dankte im Namen der Opfer für die Spende. "Da wird jeder Euro gebraucht", sagte er. Die überlebenden Mieter hätten fast nichts mehr. Er rief deshalb dazu auf, weiter Geld zu spenden. Nach Angaben von Rathaussprecherin Ariane Fäscher sind inzwischen mehr als 30 000 Euro auf der Konto der Stadt eingezahlt worden. Sachspenden werden zurzeit noch nicht gebraucht. Wenn die Betroffenen ihre neue Wohnungen beziehen können, soll aber mitgeteilt werden, was genau benötigt wird.

Apelt bezeichnete es als bemerkenswert, dass in der aktuellen Wirtschaftskrise heimische Gewerbetreibenden trotzdem Geld für Hilfsbedürftige spenden. Er forderte die Einwohner auf, gerade in Zeiten wie diesen das heimische Handwerk zu stärken.

Beisetzung im kleinen Kreis

In der kommenden Woche werden die beiden Mieter, die das Unglück nicht überlebt haben, in Hohen Neuendorf beigesetzt. Die Stadtverwaltung vermutet, dass die Anteilnahme groß sein würde, bittet aber Personen, die nicht zum engsten Familien- und Freundeskreis gehören, von einer Teilnahme abzusehen. Apelt regt an, auch auf Blumen und Kränze zu verzichten. "Das Geld, das dafür ausgegeben wird, kann besser gespendet werden", so der Bürgermeister.

Das Wohnhaus an der Karl-Marx-Straße war am 7. März nach einer Explosion im Keller teilweise eingestürzt. Dabei waren eine 74-jährige Frau und ein 37 Jahre alter Mann getötet worden. Vier weitere Menschen wurden verletzt, einer davon schwer. Der 77-Jährige befindet sich aber nicht mehr in Lebensgefahr.