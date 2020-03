Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Vera Paulick, die im Zentrum von Birkenwerder ihr Kurzwaren- und Wollgeschäft "Birkes Nähkästchen" betreibt, hat ihr Geschäftsmodell umgestellt. Sie liefert jetzt in ihrer Mittagspause Waren aus, die Kunden bei ihr telefonisch bestellen.

Ihre Ladentür ist nur noch geöffnet für Kunden, die etwas reinigen oder Kleidung ändern lassen wollen. Wolle, Reißverschlüsse oder Köpfe darf sie nicht mehr verkaufen. Sie begrüßt die Einschränkungen, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. "Wir müssen alle unseren Beitrag leisten", sagt sie. Allerdings kritisiert sie, dass Baumärkte und Pflanzencenter öffnen dürfen. Deshalb hat sie einen Brief an Ministerpräsident Dietmar Woidke, an Wirtschaftsminister Jörg Steinbach und an Oberhavel-Landrat Ludger Weskamp geschrieben. "Warum gibt es Ausnahmen?", fragt sie. "Wäre die Eindämmung des Virus nicht erheblich größer, wenn auch zum Beispiel Gartencenter schließen müssten?" Die unterschiedliche Handhabung erschließt sich ihr nicht. "Das wirkt auf mich halbherzig, angesichts der uns noch bevorstehenden gesundheitlichen Auswirkungen", heißt es in ihrem Brief an die Politiker. "Bei mir halten sich erheblich weniger Menschen auf, und auch meine Branche wird gebraucht."

Eine Antwort hat sie noch nicht bekommen.