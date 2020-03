Brandenburg an der Havel, Neustadt, Heinrich-Heine-Ufer

BRAWO

Brandenburg Am Abend des 7. März 2020 fuhr ein 21-jähriger Mann (afghanischer Herkunft) auf seinem Fahrrad im Bereich der Jahrtausendbrücke / Heinrich-Heine-Ufer umher. Plötzlich sollen ihm sich zwei Männer in den Weg gestellt und ihn auf seinen Aufenthaltsstatus hin angesprochen haben. Plötzlich soll einer der Männer dann dem 21-jährigen ins Gesicht geschlagen und das Vorderrad des Fahrrades angehoben haben. Dabei fiel der 21-Jährige auf den Boden. Anschließend soll ihn der zweite Mann geschubst und aufgefordert haben zu verschwinden. Dies tat der Geschädigte dann auch und ging nach Hause. Er meldete sich dann jedoch erst einige Tage später im Brandenburger Polizeirevier, so dass eine Suche nach den beiden Tatverdächtigen nicht mehr möglich war.

Die Brandenburger Kriminalpolizei fragt: Wer hat den Vorfall am Samstagabend 07. März 2020 im Bereich der Jahrtausendbrücke beobachtet? Wer kann Hinweise zum Geschehensablauf geben? Wer kennt die beiden Männer, mit denen der 21-jährige Afghane im Disput lag? Ihre Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg, unter der Telefonnummer: 03381 560-0 entgegen. Gerne können Sie auch unser Hinweisformular im Internet nutzen. Dieses finden Sie in den Online-Services unseres Bürgerportals unter www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter polbb.eu/hinweis