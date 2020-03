dpa

Potsdam (dpa) Für Brandenburger Unternehmen und Selbstständige, die durch die Corona-Krise in Not geraten, soll im Land ein Hilfsfonds in Höhe von 500 Millionen Euro bereit stehen.

Der Haushalts- und Finanzausschuss habe am Donnerstag auf Vorschlag der Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Bündnis 90/Grünen entschieden, der Regierung die Aufnahme zusätzlicher Kredite zu ermöglichen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung. Am 1. April entscheidet der Landtag darüber.

Gerade für die vielen mittleren und kleinen Unternehmen, Kulturschaffende und auch für soziale Projekte sei es wichtig, dass ihnen schnell geholfen werden könne, sagte der finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Jörg Vogelsänger.

Für die Soforthilfe seien zudem Mittel in Höhe von 7,5 Millionen Euro freigegeben worden, kündigte Steeven Bretz, finanzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion an. Auch nichtrückzahlbare Zuschüsse dürften in gewissem Umfang kein Tabu sein, betonte Thomas von Gizycki, finanzpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis90/Die Grünen.

Die Linksfraktion erneuerte den Vorschlag nach einem Soforthilfefonds mit unverzüglicher konkreter finanzieller Unterstützung, der abgelehnt wurde. Ziel sollte sein, dass die Zahlungen Anfang kommender Woche beginnen können, betonte Linken-Fraktionsvorsitzender Sebastian Walter.