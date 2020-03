Brandenburg an der Havel, Neustadt / Nord

© Foto: Christian Ohde via www.imago-images.de

BRAWO

Brandenburg Am Mittwochabend war die Brandenburger Polizei unterstützend für das örtliche Ordnungsamt eingesetzt. Ein Anrufer meldete, dass der Betreiber einer städtischen Kneipe trotz der neuen Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Corona Virus weiterhin geöffnet habe. Die eingesetzten Polizeibeamten stießen dann beim Betreiber auf jede Menge Unverständnis und mussten erst allen etwa 20 anwesenden Personen einen Platzverweis erteilen, bevor das Geschäft dann eher widerwillig geschlossen wurde.

Anders an der Regattastrecke. Dort meldeten Zeugen, dass sich am dortigen Badestrand etwa 40 Jugendliche aufhalten und eine Party feiern sollten. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt Brandenburg an der Havel wurde dort den Jugendlichen die besondere Lage hinsichtlich der Eindämmungsverordnung erörtert. Verständnisvoll löste sich dort die Feier auf und alle Personen verließen bereitwillig den Ort.