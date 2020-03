Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Seit 22 Jahren werden in den unter dem Namen Monique Müller firmierenden Salons in Hennigsdorf und Oranienburg Köpfe gewaschen, geschnitten, geföhnt. Jetzt werden die beiden Geschäfte erstmals geschlossen, und zwar freiwillig.

"Ich halte uns nicht für systemrelevant. Und wir wollen unsere Mitarbeiter und Kunden schützen." Jörg Carda hat deshalb gemeinsam mit seinen rund 20 Angestellten beschlossen, die beiden Friseursalons in Hennigsdorf und Oranienburg zu schließen. Und steht die Crew auch wirklich hinter der Entscheidung? "Absolut, wir haben das gemeinsam entschieden," sagt eine der Hennigsdorfer Mitarbeiterinnen am Telefon. Der Entschluss wurde getroffen, obwohl Frisöre derzeit noch zu den systemrelevanten Berufen zählen und die Salons weiter geöffnet haben dürfen.

"Unsere Firmenphilosophie war schon immer darauf ausgelegt, unseren Kunden zusätzlich zur perfekten Dienstleistung und zum exklusiven Service ein hohes Maß an Vertrauen, Wertschätzung und letztendlich ein positives Gesamtgefühl zu vermitteln" sagt Carda. Das verpflichte auch oder gerade in solchen Zeiten. "Als Arbeitgeber haben wir eine Fürsorgepflicht." Die betreffe die Angestellten, aber in diesem Fall auch die Kundinnen und Kunden. "In jedem Salon arbeiten sechs bis sieben Angestellte, die täglich pro Salon 40 bis 50 Kunden bedienen", weiß der Geschäftsmann. Fürsorgepflicht stehe deshalb an erster Stelle. Und deshalb soll der Gefahr entgangen werden, dass sich das Coronavirus durch die Arbeit in einem der beiden Salons weiter verbreitet. Carda dazu: "Unsere Firma möchte sich nicht aktiv daran beteiligen, diesen momentan stark explodierende Virus zu verbreiten. Im Gegenteil! Wir möchte diese Infektionskette zu unterbrechen!"

Für seine Mitarbeiter hat der Geschäftsführer Kurzarbeitergeld beantragt. Die am Donnerstag erfolgte Schließung gilt vorerst bis Ostern.