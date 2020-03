Daniel Geißler

Niemegk Am Sonntag stellt Pfarrer Daniel Geißler seine aktuelle Predigt als Video auf seinem Youtubekanal https://www.youtube.com/channel/UCTGnxvXQYl48622flkxDEvg zur Verfügung. Für viele Menschen ist die aktuelle Situation sehr verstörend und beängstigend. Viele wünschen sich gerade in dieser Zeit geistlichen Beistand und bedauern, dass auch Gottesdienste bis auf weiteres nicht stattfinden können. "Durch das Medium Internet gibt es hier die Möglichkeit Zuhause eine eigene Andacht am Sonntag morgen zu feiern. Suchen sie sich eine Zeit, die zu Ihnen passt, zünden Sie eine Kerze an, nehmen Sie ihr Gesangbuch und lassen Sie sich zuhause über Rechner, Tablet oder Smartphone durch ein geistliches Wort stärken", so der Pfarrer.