Brandenburg Der Landesbetrieb Straßenwesen wird am Sonntag, 22. März, vorbereitende Arbeiten für die Bauwerksprüfung der Brücke des 20. Jahrestages am Altstadt Bahnhof ausführen lassen. Dazu muss die Spittastraße im Bereich der Brückenunterführung voll gesperrt werden. Die Arbeiten werden in der ZEit von 9 bis 15 uhr ausgeführt.

Eine Umleitung ist ausgeschildert. Der Landesbetrieb bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Beeinträchtigungen.