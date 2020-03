Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Natürlich ist die Lage ernst. Doch der menschliche Überlebenswille treibt auch in Zeiten der Not besondere Ideen und Blüten hervor.

So berichtet ein bekannter Komiker, dass er doch in Zeiten von Corona erstmals die Chance hat, seine Miete wirklich abzuwohnen. Das stimmt, so viel Zeit wie jetzt hat mancher Zeitgenosse noch nie in den eigenen vier Wänden verbracht.

Dabei muss man nicht nur herumsitzen. Bewegung heißt das Gebot der Stunde. Deshalb bietet der Tanzsalon aus Eberswalde in diesen Tagen "quasi über Nacht", wie Vivien Zippel schreibt, Kurse für daheim. Die sollen die Schließzeit überbrücken helfen: Breakdancer, Hip-Hoper oder auch Ballett-Tänzerinnen können in ihren vier Wänden mit Youtube-Videos oder Instagram-Livestreams trainieren. Tanzschritte und Choreografien bis zu Yogastunden gibt es digital. Unter www.tanzsalonzippel.de/online-angebot/ geht es dann richtig los. Das Ganze wird auch nicht verschlüsselt, jeder kann sich ausprobieren.

Eine andere Frage treibt eine junge Barnimerin um, die nach eigenem Bekunden "seit über zehn Jahren fernsehlos" lebt. Nun habe sie jedoch beschlossen, "meinen alternden Kadaver abends gerne vor selbigem zu parken, auch im Hinblick auf eventuelle Ausgangssperren". Sie klingt genervt und schreibt: "Jaja, ich weiß, lies ein Buch", aber "das kann ich halt nicht die ganze Zeit". Aus dem Off fragt sie: "Wie funktioniert das inzwischen, welches Empfangsgerät benötige ich in Eberswalde? Ich komm noch aus Kabelzeiten, aber das ist ja offensichtlich vorüber?

Für alle Fälle, empfiehlt eine engagierte Dame in der Gruppe der Hochschule für nachhaltige Entwicklung HNE, sei Handgel in diesen schweren Zeiten nötig. Sie rät sogar, es selbst herzustellen, aus "345 ml Alkohol 96 Prozent, 150 ml Aloe Vera Gel und 16 Tropfen Teebaumöl". Letzteres fällt zwar durch einen unangenehmen Geruch auf, hat aber eine desinfizierende Wirkung. In Australien werden damit alle Wunden und Stiche behandelt, damit sie sich nicht entzünden. Was im Outback hilft, kann hier nicht falsch sein.

Jugendliche gehen auf ihre eigene Weise mit der Zwangspause um. Sie treffen sich virtuell unter #staythefuckhome. Das ist eine Ideenbörse der anderen Art. Über weitere Tipps freue ich mich: alinne@moz.de.