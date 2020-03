Manuela Bohm

Falkensee (MOZ) Im kommenden Jahr möchte die Stadt Falkensee 31 Anliegerstraßen herrichten lassen. Größtenteils handelt sich dabei um sogenannte Sandpisten, die erstmals gebaut werden. Zu den Maßnahmen lud die Stadtverwaltung zu Informationsveranstaltungen am 24., 26. und 31. März. Diese wurden nun abgesagt. "Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger bekommen die für die Bürgerversammlungen vorgesehenen Informationen und weiteres Informationsmaterial per Briefpost persönlich zugesandt", informiert in diesem Zusammenhang die Stadtverwaltung. Diese Unterlagen enthalten neben allgemeinen Informationen zum weiteren Verfahren auch Präsentationen der Planungsbüros mit den Vorplanungsvarianten zu den einzelnen Straßen. "Auf Grund der besonderen Situation wird der Auslegungs-/Anhörungszeitraum in diesem Jahr verlängert", informiert Stadtsprecherin Yvonne Zychla. Mitarbeiter der Stadtverwaltung stehen zudem für Rückfragen per Telefon und E-Mail gern zur Verfügung. Kontaktdaten befinden sich in den persönlichen Anschreiben. Sie werden in Kürze versandt.