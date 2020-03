GZ

Fürstenberg Auch im Rathaus Fürstenberg kommt es aufgrund der Corona-Krise zu Einschränkungen.

Zwar hält die Stadtverwaltung den Rathausbetrieb vorerst weiter aufrecht. Für den regulären Besucherverkehr ist das Rathaus allerdings ab Montag, 23. März, geschlossen. Stattdessen bittet die Stadtverwaltung darum, sich zunächst telefonisch, per E-Mail oder per Post beim jeweiligen Ansprechpartner zu melden. Vieles könne bereits auf diesen Wegen geklärt werden, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Nach telefonischer Vereinbarung bestehe die Möglichkeit, einen konkreten Termin im Rathaus wahrzunehmen.