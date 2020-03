René Wernitz

Rathenow (MOZ) Da war was los! Wie gewohnt war der Mittwochswochenmarkt auf dem Märkischen Platz Rathenow wieder Treffpunkt für tausende Besucher aus der Region. Offenbar bei bester Laune genossen vornehmlich Senioren den ersten Tag der nun geltenden drastischen Einschränkungen des Alltags, so als würde das Coronavirus nicht existieren. Sensibilisierte Bürger betrachteten das Marktgeschehen skeptisch.

Jetzt wird entflechtet. Die Rathenower Stadtverwaltung duldet bis auf Weiteres nur noch den Handel mit Lebensmitteln. "Die Marktstände können dadurch mit größeren Abständen voneinander aufgestellt werden. Diese Vorkehrungen dienen dem Schutz gegen die Verbreitung des Coronavirus", so Stadtsprecherin Anne Kießling am Donnerstag. Sie appelliert an alle Besucher des Marktes, auf ausreichenden Abstand untereinander zu achten und insbesondere dichtes Schlangestehen an den Ständen zu vermeiden.