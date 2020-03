MOZ

Neuruppin (MOZ) Wie Ostprignitz-Ruppins Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte, haben sich sechs weitere Personen im Kreis neu mit dem Coronavirus infiziert.

Vier davon gehören zu einer Familie, die an einer Geburtstagsfeier in Berlin teilgenommen und sich dort mit dem Virus angesteckt hat. Eines der Familienmitglieder ist Lehrer an der Neuruppiner Pestalozzischule. Alle 125 Schüler und 26 Lehrkräfte sind deshalb in häusliche Isolation geschickt worden.

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin

Anders als es noch bei den Verdachtsfällen in Neustadt Dosse gehandhabt worden ist, müssen aber nicht alle Familienmitglieder der Betroffenen in Isolation bleiben. Wer mit den Schülern und Lehrern in Kontakt stand, wird jedoch gebeten, verstärkt auf Symptome wie Husten, Fieber und Atembeschwerden zu achten und gegebenenfalls einen Arzt zu kontaktieren.

Bei einem weiteren Infizierten handelt es sich um eine Lehrkraft der Klinikschule der Ruppiner Kliniken. Sowohl die Klinikschule als auch die Tagesklinik der Kinder- und Jugendpsychiatrie wurden daraufhin geschlossen.