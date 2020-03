OGA

Oranienburg (MOZ) Der 53. Sachensenhausen-Gedenklauf am 1. Mai wird abgesagt. Das teilte Kreissportbund am Donnerstagnachmittag mit. Auf die Absage hätten sich der Landkreis Oberhavel, der Stadt Oranienburg, das Team Oberhavel und der Kreissportbund Oberhavel am Donnerstag gemeinsam verständigt.

Der Gedenklauf wird den Angaben zufolge auch nicht nicht nachgeholt, "sondern findet planmäßig wieder am 1. Mai 2021 statt", heißt es in der Erklärung. Und abschließend: "Aufgrund der aktuellen Situation war unsere Entscheidung alternativlos."