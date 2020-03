Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Jörg Matzke vom Verein Weisser Ring in Eberswalde ruft alle Menschen dazu auf, wachsam zu sein.

So werde der Enkeltrick gerade aktiv belebt. Betrüger, so berichtet Matzke, "rufen bei Senioren an und melden sich als Enkel, der im Krankenhaus mit Corvid-19 behandelt" werden muss. "Ein Kurier wird dann geschickt, der Geld abholen soll", berichtet der Fachmann der Opferschutzorganisation. Auch angebliche Firmen, die Wohnungen desinfizieren würden oder nach dem Rechten bei verunsicherten Menschen schauen wollten, nutzen im Moment die allgemeine Situation.

Wenn Veranstaltungen am Sonntag als Tag der Kriminalitätsopfer entfallen, hieße das laut Matzke nicht, dass der Verein die Arbeit eingestellt habe. "Wir sind jederzeit zu erreichen", macht er klar. Vorsicht sei auch bei Online-Shops geboten, die Masken und Desinfektionsmittel anbieten. "Viele davon sind unseriös, sie liefern bezahlte Ware nicht aus", warnt der Außenstellenleiter. Telefonnummern seien später nicht mehr erreichbar. "Betrüger versuchen aktuell, ihren Nutzen aus der Situation zu ziehen", warnt Jörg Matzke.

Fragen können auch an folgende Mailadresse geschickt werden: weisser-ring-barnim@web.de