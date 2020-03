Volkmar Ernst

Häsen (MOZ) Diethard Stoyke ist entsetzt. Er steht vor der Grablege seiner Eltern auf dem Häsener Friedhof und blickt fassungslos auf die leere Fläche mit der schwarzen Erde. Dort, wo vor Tagen noch Hornveilchen mit ihren bunten Blütenblättern als Frühlingsgruß an die Verstorbenen standen, sind jetzt nur noch kleinen Vertiefungen zu erkennen. Lediglich eines der 54 Blümchen haben die dreisten Diebe stehen lassen, vermutlich weil es versteckt hinter der Vase am Grabstein stand und sie es nur übersehen haben. "Wer macht so etwas", fragt Stoyke rhetorisch. Denn eine vernünftige Erklärung gibt es seiner Meinung nach dafür nicht.

Zaun hält Tiere ab

Dass Hase oder Reh sich am Blumenschmuck gütlich getan haben, schließt er aus. Dann müssten einerseits Spuren zu sehen sein. Zudem hat die Gemeinden den Friedhof, der sich zwischen Klevesche Häuser und Häsen befindet, vor zwei Jahren neu einzäunen lassen, um eben zu verhindern, dass Tiere auf das Areal gelangen. Andererseits wurden die Blumen akribisch aus der Erde gezogen und keine Spuren hinterlassen. "Das ist kein Dummerjungenstreich, das haben Diebe gezielt gemacht, um die Blumen im Anschluss auf einem Markt wieder zu verkaufen", ist sich Diethard Stoyke sicher.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass auf dem kleinen Friedhof Blumen gestohlen wurden. Im vergangenen Jahr, am 2. Juni, wurde von mehreren Grabstellen die Sommer- beziehungsweise Herbstbepflanzung mit Eisblumen gestohlen. Es seien nicht nur die materiellen Werte, auch wenn 30 Euro beileibe kein Pappenstiel seien, stellt Stoyke fest. Vielmehr sei es schlicht und einfach pietätlos, die Totenruhe auf solch erbärmliche Weise zu stören.

Dass es derlei Vorkommnisse auch auf anderen Friedhöfen im Löwenberger Land immer wieder gibt, kann Ordnungsamtsleiter Manfred Telm bestätigen. Manchmal würden Pflanzen, manchmal auch Blumensträuße und -schalen gestohlen. Das weiß auch Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Selbst vor Erinnerungsstücken an die Toten oder Skulpturen, die als Zierde die Grabstellen schmücken, würden Diebe nicht zurückschrecken. Wenn es sich um schwerwiegende Taten handele, würde die Polizei natürlich Ermittlungen in die Wege leiten, so Ariane Feierbach weiter. Die Diebstähle von Blumen könnten hingegen als Bagatelldelikte kaum verfolgt werden. "Wir werden den Revierpolizisten selbstverständlich den Hinweis geben, bei ihren Streifen auch die Friedhöfe anzusteuern. Ansonsten bleibt nur die Bitte an die Einwohner, wachsam zu sein und darauf zu achten, ob sich Fremde auf den Friedhöfen zu schaffen machen", so die Polizeisprecherin.

Ersatzpflanzen zu Ostern

Das tröstet Diethard Stoyke nur bedingt. Trotzdem hat er den Diebstahl erst einmal angezeigt und die Grabstelle wieder hergerichtet. Auf den Ersatz der Blumen hat er jedoch erst einmal verzichtet. "Ich werde zu Ostern alles wieder neu anpflanzen. Ich hoffe, dass die Diebe nicht erneut kommen, einfach weil dann öfter Leute den Friedhof ansteuern und das den Dieben hoffentlich das Leben schwer macht."