Thomas Gutke, Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Rhön-Klinikum Frankfurt herrscht angespannte Ruhe. Zum einen sind die Covid-19-Fallzahlen noch gering. Zum anderen gelten seit Mittwoch noch strengere Besuchsregelungen als bisher.

Aktuell wird genau ein Covid-19-Patient im Klinikum Markendorf behandelt, berichtet Kati Brand, die Sprecherin des Klinikums. Er befinde sich unter Beobachtung in einem isolierten Bereich. Ihm gehe es gut, sein Zustand sei unkritisch. Er werde womöglich bald in die häusliche Quarantäne entlassen. Sollte sich die Situation zuspitzen, verfügt das Klinikum über 15 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten für Erwachsene. Die Kapazität ist in zwei Stufen erweiterbar- bis auf maximal 29 Intensivbetten.

Besuchszeit am Klinikum Frankfurt nur von 16-17 Uhr

In den Krankenhausfluren ist es in diesen Tagen ungewohnt leer. Seit Mittwoch dürfen Besucher das Klinikum nur noch am Nachmittag in der Zeit von 16 bis 17 Uhr betreten. Es gilt die Faustregel: Ein Besucher pro Patient, und zwar möglichst immer derselbe. Auch im Kreißsaal habe nur eine Bezugsperson Zugang. Ein komplettes Besuchsverbot besteht darüber hinaus für alle Intensivstationen sowie die Stationen mit erhöhtem Risiko, darunter fallen die Onkologie (27A/B) und die Pulmologie, also die Station für Lungenerkrankungen (25 A).

"Unser wichtigstes Anliegen ist es, unsere Patientinnen und Patienten ebenso wie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor einer Ausbreitung des Virus zu schützen", betont Kati Brand. Besucher mit Erkältungssymptomen werde der Zutritt daher verwehrt. Um die Besuchsregelungen durchzusetzen, schließt das Klinikum auch den kurzfristigen Einsatz von zusätzlichem Sicherheitspersonal nicht aus.

Der Krankenhausbetrieb laufe unterdessen zunächst weiter wie geplant. Bisher mussten nur vereinzelt Eingriffe abgesagt werden, so Kati Brand. Auf der Kinderstation habe das Klinikum besondere Vorkehrungen getroffen. Eine Kinderärztin sowie drei weitere Kontaktpersonen waren in den vergangenen Tagen positiv getestet worden. Sämtliche weitere Kontaktpersonen – es sind weit über 60 – werden derzeit über den Zeitraum von 14 Tagen in einem zweitägigen Intervall getestet. Weitere bestätigte Corona-Fälle hätten sich bisher aus diesem Kreis nicht bestätigt.

Slubicer Krankenhaus im Corona-Modus

Auch das Słubicer Krankenhaus hat seinen Betrieb auf Corona-Modus umgestellt. Krankenbesuche sind bis auf weiteres untersagt. Stationär aufgenommen werden nur dringende Fälle. Auch bei den ambulanten Sprechstunden von Fachärzten werden nur dringende Fälle behandelt und in gestrecktem Takt aufgerufen, die Patienten müssen aus Sicherheitsgründen draußen vor dem Gebäude warten. Vor dem Aufruf wird jeder angemeldete Patient auf Corona-Symptome untersucht.

Als provisorische Wartehalle hat die Feuerwehr ein orangenes Zelt auf dem Gelände aufgestellt. Intensiviert werden Telefonsprechstunden angeboten. Abstriche von Personen mit Corona-Verdacht werden in die Kliniken nach Gorzów und Zielona Góra zum Test eingeschickt, bestätigte Fälle gegebenenfalls dorthin überwiesen.

Das größte Problem derzeit: Engpässe bei der Infektionsschutzkleidung. Geschäftsführer Łukasz Kaczmarek veröffentlichte dazu am Dienstag eine Erklärung. "Die Lage auf dem Markt ist dramatisch", schreibt er. Mehrfach habe er zudem Nachschub angefordert beim polnischen Gesundheitsministerium und beim Krisenstab des Wojewoden in Gorzów. Bisher sei jedoch "nicht ein Stück" eingetroffen.

Kaczmarek rief die Bürger dazu auf, nicht unnötig den Notarzt zu rufen, denn das zehre an den Vorräten an Infektionsschutzmitteln. Inzwischen spendeten private Initiativen Atemmasken, Handschuhe und Desinfektionsmittel. Nach wie vor fehlten jedoch Schutzanzüge EN14126 sowie FFP3-Masken, die unabdingbar für Patientenkontakte bei Corona-Verdacht sind, teilte das Krankenhaus am Donnerstag mit.