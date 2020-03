Bärbel Kraemer

Bad Belzig In quasi letzter Minute beschlossen die Bad Belziger Stadtverordneten den Haushalt der Stadt. Die Kommune bleibt damit weiterhin arbeitsfähig. Nachdem Bürgermeister Roland Leisegang alle Veranstaltungen der Stadt Bad Belzig abgesagt hatte, einschließlich aller Gremiensitzungen, gab es nur für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung eine Ausnahme.

Um die Parlamentarier, die Mitglieder der Verwaltung und Besucher bestmöglich zu schützten, war die Sitzung des Gremiums kurzfristig verlegt worden. Anstatt wie gewohnt im Ratsaal, kam man in der Aula der Geschwister-Scholl Grundschule zusammen. Dort war "coronagerecht" bestuhlt worden. Jeder Abgeordnete hatte einen eigenen Tisch und saß 1,5 Meter von seinem Nachbarn entfernt. Auch das Publikum war entsprechend platziert. Händedesinfektion und die Dokumentation der Anwesenden inklusive. Zudem waren Besucher im Vorfeld gebeten worden, "ausschließlich im gesunden Gesundheitszustand" an der Sitzung teilzunehmen.

Stadtverordnete der Wählergruppe "Wir vom Dorf", des Gewerbevereins, des Bürgerbündnis Bad Belzig, der Freien Wählergemeinschaft und der AFD blieben der Sitzung trotz aller Vorsichtsmaßnahmen fern.

Um die Verweilzeit in der Beratung so kurz wie möglich zu halten, war zusätzlich die 34 Punkte fassende Tagesordnung massiv eingeschmolzen worden. Es wurden nur Beschlüsse gefasst, die nicht aufzuschieben waren - wie der Haushalt.

Vorab informierte Bürgermeister Roland Leisegang über die Bemühungen, die Infektionen durch das neuartige Coronavirus so gering wie möglich zu halten. So sind die Mitarbeiter des Rathauses nur noch telefonisch oder per E-Mail zu erreichen. Gleichzeitig hat der Verwaltungschef die Hälfte seines Teams zum Homeoffice nach Hause geschickt. In zwei Wochen wird gewechselt. Wer jetzt im Rathaus arbeitet, wird dann nach Hause geschickt, wer zu Hause gearbeitet hat, muss dann wieder ins Rathaus. Damit soll erreicht werden, dass nicht das gesamte Team krankheitsbedingt ausfällt.

Das Standesamt betreffend teilte Leisegang mit, dass aktuell nur noch der "Rechtsakt" vollzogen wird. Das bedeutet: Eheschließungen nimmt der Standesbeamte bis auf Widerruf nur noch in Gegenwart des Brautpaares und der Trauzeugen vor. Die Hochzeitsgesellschaft darf während der Trauung nicht mehr zugegen sein und muss vor dem Standesamt warten.