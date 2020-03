Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) "Wir sind auf Krisensituationen vorbereitet", sagt Stadtwerke-Sprecherin Dominika Hrubcová. Es gebe im Haus vorbereitete Prozesse, Leitfäden und Pläne für besondere Situationen, die nun aktiviert seien. Die Coronakrise treffe die Stadtwerke also nicht unvorbereitet. Die Versorgung mit Energie sei daher sichergestellt.

Stadtwerke-Geschäftsführer Alireza Assadi wandte sich am Donnerstag in einer Mitteilung an die Kunden. "Als Energieversorger und Unternehmen für die Daseinsvorsorge ist es unsere Pflicht und Verantwortung, die Stadt Oranienburg jederzeit mit Trinkwasser, Erdgas, Strom und Fernwärme zu versorgen und die Entsorgung von Abwasser sicherzustellen." Alle Oranienburger könnten sich darauf verlassen, dass sie ohne Unterbrechung versorgt würden.

Der Betrieb der Netze und die Bereitstellung der Medien sei geregelt, die Aufgaben und Zuständigkeiten seien genau festgelegt, erklärte Assadi. Auch personell seien die Stadtwerke auf die Krise vorbereitet, um selbst bei Personalausfällen einen lückenlosen Betrieb der technischen Anlagen zu gewährleisten.

Zum Schutz vor personellen Ausfällen sei in sensiblen Bereichen abteilungsfremden und externen Personen der Zugang untersagt worden. "In unseren technischen Bereichen haben wir Dienstpläne angepasst, um den gegenseitigen Kontakt aufs Mindeste zu reduzieren", sagte Assadi. Im kaufmännischen Bereich der Stadtwerke seien ebenfalls Schutzmaßnahmen für die Beschäftigten ergriffen worden. So sei das Arbeiten im Homeoffice ermöglicht worden. Das solle auch bei der Kinderbetreuung entlasten.

Ein internes Arbeitsteam der Stadtwerke Oranienburg stehe in engem Austausch mit der Stadtverwaltung. "Jeden Tag aufs Neue bewertet es die aktuelle Lage und leitet die jeweils notwendigen Präventivmaßnahmen sowie Reaktionen darauf ein", sagte Assadi.