Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) 2018 hatten sie Hoffnung, 2019 auch. Mittlerweile ist das Jahr 2020 schon einige Wochen alt. Und an der Neuruppiner Kommunikation zwischen Schiffer- und Karl-Marx-Straße hat sich immer nichts getan. Das Holperpflaster liegt noch. Das ärgert die Anwohner. Sie möchten wissen, wann die Strecke endlich saniert wird. Und in diesem Jahr könnten sie Glück haben.

Das Problem in diesem Bereich ist das alte Kopfsteinpflaster direkt an der Stadtmauer. Fährt dort ein Auto drüber, erzeugt es laute Geräusche. Eigentlich ist die Strecke seit mehr als einem Jahr nur für Radfahrer und Anlieger freigegeben. Doch ein Anliegen scheinen einige Autofahrer zu haben.

Neuruppins Stadtsprecherin Michaela Ott erklärt nun auf Nachfrage, dass derzeit die Ausschreibung für die Sanierung der Strecke zwischen Schiffer- und Karl-Marx-Straße vorbereitet wird. Es handelt sich um den dritten Bauabschnitt der Kommunikation, die in Neuruppin direkt an der Stadtmauer entlangführt. Teile davon sind bereits umfassend saniert worden (wir berichteten). "Theoretisch sollten wir im Sommer beginnen können", so Ott. Fraglich sei nur noch, inwieweit das Coronavirus Auswirkungen auf das Vorhaben haben könnte. Das könne die Verwaltung noch nicht sagen.

Insgesamt will das Rathaus rund 750 000 Euro in das Bauvorhaben stecken. Der Verkehr wird sich dadurch wahrscheinlich ebenfalls beruhigen: Nicht nur der Straßenbelag wird erneuert. Es sind auch Poller in der Mitte der Fahrbahn geplant, bestätigte Michaela Ott. Die Kommunikation wird in diesem Bereich dann von beiden Seiten – von der Schiffer- und von der Karl-Marx-Straße kommend – zur Sackgasse. Wer sie bisher als schnell Abkürzung genutzt hat, muss dann andere Wege suchen.