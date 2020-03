Ina Matthes

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bei ArcelorMittal Eisenhüttenstadt gilt ab sofort Kurzarbeit.

Das teilte der Stahlhersteller am späten Donnerstagnachmittag mit. Der Großteil der Belegschaft von 2700 Mitarbeitern wird demnach in Kurzarbeit geschickt. Für einige soll die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, erweitert werden. "Die Produktion läuft weiter", betonte ein Unternehmenssprecher. Das bedeutet, der Hochofen bleibt in Betrieb. Allerdings wird der Konzern die Produktion drosseln. Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus und seiner Auswirkung auf die Stahlnachfrage habe ArcelorMittal Deutschland – Flachprodukte die Produktion an allen deutschen Produktionsstandorten reduziert, teilte der Konzern mit. Eine Frist, wie lange die Kurzarbeit in Eisenhüttenstadt gelten soll, gibt es nicht. Das soll entsprechend der Auftragslage entschieden werden, hieß es.